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Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
Новейший чип демонстрирует неплохие результаты.

Флагманский чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, обладающий новыми процессорными ядрами с повышенными тактовыми частотами и улучшенным графическим процессором Adreno 830, уже демонстрировал свои возможности по запуску игр для ПК с использованием эмулятора, в частности, Red Dead Redemption, обеспечив высокий показатель более 160 fps. Теперь же новейший чип был испытан в Cyberpunk 2077, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что cozy_OSS продемонстрировал работающую на устройстве с чипсетом Snapdragon 8 Elite игру Cyberpunk 2077 — как отмечает пользователь, для теста применялись низкие графические настройки, разрешение 720p и заблокированная частота кадров на уровне 60 fps.

К сожалению, более подробными данными о настройках, применяемых в процессе тестов, пользователь не поделился, но журналисты издания предполагают, что для достижения стабильных 60 fps понадобилось использование AMD FSR и технологии генерации кадров.

Пользователи сообщают, что модель предшествующего поколения, Snapdragon 8 Gen 3, с аналогичными настройками обеспечивала около 30 fps. Используемый для запуска Cyberpunk 2077 на Snapdragon 8 Elite эмулятор назван не был, но предполагается, что применялась предрелизная версия, в то время как оптимизированный вариант может позволить добиться лучших результатов.

Учитывая, что новый флагманский чипсет, как демонстрирует данный тест, способен обеспечивать высокий fps в современных играх, причём с использованием эмулятора, разработчики ряда тайтлов могут быть заинтересованы в портировании своих продуктов.

#cyberpunk 2077 #snapdragon 8 elite
Источник: notebookcheck.net
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Cyberpunk 2077 запустили на Snapdragon 8 Elite с 60 FPS с использованием Game Fusion
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