Новинка получила более мощную «начинку», отличающуюся своей эффективностью.

Поступившая в продажу несколько дней назад игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro получила увеличенный на 200 долларов США ценник по сравнению со стартовой стоимостью стандартной PlayStation 5, обладая при этом более мощным графическим процессором с поддержкой фирменной технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling, процессором с повышенной на 10 % тактовой частотой и дополнительными 2 ГБ памяти DDR5.

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Как сообщает издание NotebookCheck, свежие тесты от Digital Foundry показали, что PlayStation 5 Pro заметно выигрывает у PlayStation 5 в быстродействии, потребляя при этом лишь чуть больше стандартной модели.

В частности, в Marvel's Spider-Man 2 и Elden Ring в режиме «Качество» потребление игровой консоли PS5 Pro составляет около 230 Вт, в то время как PS5 требует 200-216 и 215-218 Вт соответственно. В F1 24 в режиме «Качество» энергопотребление новой модели чуть превысило 230 Вт и в пике достигало 240 Вт.

На фоне возросшего потребления PlayStation 5 Pro, как отмечают специалисты, обеспечивает весьма заметный прирост частоты кадров и улучшение качества изображения — например, в Elden Ring увеличение производительности составило около 30-35 %, что позволило превысить планку в 50 fps, в то время как на PS5 показатель иногда падает до чуть более 30 fps.

Тест в Elden Ring наглядно демонстрирует возросшую эффективность новой модели — потребляя всего на 5.5 % больше, она обеспечивает увеличение быстродействия более чем на 30 %.

Отдельно выделяется реализация новых эффектов с использованием технологии трассировки лучей на PlayStation 5 Pro в таких играх, как F1 24 и Alan Wake 2, чего не может обеспечить стандартная модификация.

Интересно, что PS5 Slim в ряде тестов потребляет примерно столько же энергии, сколько и PS5 Pro, что может быть связано с особенностями SoC.