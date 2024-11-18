Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Утилита Tiny11 core builder получила поддержку Windows 11 24H2, позволяя уменьшить размер ОС до 3 ГБ
Утилита удаляет всё ненужное из ОС по максимуму.

Операционная система Windows 11 24H2, получившая целый ряд улучшений и изменений, по-прежнему требует достаточно большой объём свободного места на накопителе, что может не устроить пользователей в ряде случаев, но уже некоторое время известно средство для решения данной проблемы, а именно утилита tiny11, позволяющая заметно уменьшить размер стандартного образа Windows 11 путём удаления ненужных частей.

Источник фото: Windows Latest

Существует и версия tiny11 core builder, благодаря которой из ОС можно вырезать максимально возможное количество компонентов, оставив только минимум — именно она и была обновлена несколько часов назад, получив поддержку Windows 11 24H2, пишет издание Neowin.

Разработчик отмечает, что tiny11 core builder не подойдёт для создания образа Windows 11, необходимого для повседневного использования, так как не оставляет ничего лишнего — даже возможности добавления дополнительных языков и установки обновлений в будущем. Основное предназначение этой версии утилиты создать максимально сокращённый образ, необходимый для быстрой разработки или тестирования в виртуальных средах.

Конечно, это позволяет ещё больше сократить объём необходимого дискового пространства для Windows 11 — как утверждает источник, ей понадобится не более 3 ГБ.

#tiny11 core builder
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
35
Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
1
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
8
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
1
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
+
One UI 7 может получить функцию интерактивных уведомлений на экране блокировки
+
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
Avowed можно приобрести за внутриигровую валюту World of Warcraft
+
Евросоюз готов к зиме - прекращение поставок газа из России не повлияет на стабильность
5
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Бесплатная спутниковая связь в iPhone 14
1
Водитель мусоровоза нашел на свалке рабочий ПК с Ryzen Threadripper 3960X и GeForce RTX 2080 Ti
7
В Москве успешно испытали новую систему для поиска мин
+
Энтузиаст рассказал о смартфонах S24 Ultra с маркетплейсов — фейковые характеристики в наличии
+
Батарея глобальной версии Realme GT 7 Pro на 700 мАч меньше, чем у китайской версии
+

Популярные статьи

Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
25
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
7
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
47
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
43
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
26
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
22
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2

Сейчас обсуждают

Павел Хамлов
09:11
Что бы отформатировать флешку ее надо сначала отмонтировать. У тебя на скрине она примонтирована.
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Xant1k
09:10
5600x (чуть горячее следующего)/5600 5700x если не боишься с вольтажом замучаться 7500F
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Xant1k
09:08
Спасибо. Коротко и по делу. Всё так. Ещё бы таблицу с мэйн характеристиками. Сам пишу такие обзоры, вместо тысячи мусора который обзорщики в своих на 3 рос. сайтах пишут. 3070 топчик) amd one love</3
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Alexander Korsar
09:08
Мы первый элит то ещё не увидели, как продукт. А тут уже второй выходит.
В следующем году ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 будут поддерживать SME
Chihonya
09:07
Засуньте себе ентот GODLIKE поглубже)))
MSI выпустила материнскую плату MEG X870E GODLIKE по цене 1099 долларов
stellsnake
09:01
Фублик опять сходил по-большому.
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Антон Шамов
08:51
Жидкий металл, ага для приварки проца к системе охлаждения. Или че там? Крышку проца подрывать на свой страх и риск. Короче изобрели жидкий металл v2 для энтузиастов.
Биткойн продолжает пробивать потолок, подорожав до $91 700
Конрад Грамов
08:48
Переводчик был пьян.
Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
Vorvort
08:46
Жадность фраера сгубила...
MSI выпустила материнскую плату MEG X870E GODLIKE по цене 1099 долларов
Евгений Попов
08:40
Так ведь анализ то ни о чем. Ничего нового недоИИ не сказал. Прицепился к словам и не более.
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем