Утилита удаляет всё ненужное из ОС по максимуму.

Операционная система Windows 11 24H2, получившая целый ряд улучшений и изменений, по-прежнему требует достаточно большой объём свободного места на накопителе, что может не устроить пользователей в ряде случаев, но уже некоторое время известно средство для решения данной проблемы, а именно утилита tiny11, позволяющая заметно уменьшить размер стандартного образа Windows 11 путём удаления ненужных частей.

Источник фото: Windows Latest

Существует и версия tiny11 core builder, благодаря которой из ОС можно вырезать максимально возможное количество компонентов, оставив только минимум — именно она и была обновлена несколько часов назад, получив поддержку Windows 11 24H2, пишет издание Neowin.

Разработчик отмечает, что tiny11 core builder не подойдёт для создания образа Windows 11, необходимого для повседневного использования, так как не оставляет ничего лишнего — даже возможности добавления дополнительных языков и установки обновлений в будущем. Основное предназначение этой версии утилиты создать максимально сокращённый образ, необходимый для быстрой разработки или тестирования в виртуальных средах.

Конечно, это позволяет ещё больше сократить объём необходимого дискового пространства для Windows 11 — как утверждает источник, ей понадобится не более 3 ГБ.