За последние несколько лет его скорость заметно снизилась.

Северный магнитный полюс Земли, который движется по направлению к России уже не один десяток лет, за последние годы снизил свои темпы, пишет издание The Independent со ссылкой на доклад учёных.

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Северный магнитный полюс, не совпадающий с географическим Северным полюсом, заставляющий стрелку компаса указывать в своём направлении и постоянно изменяющий своё местоположение, в настоящее время изменил характер своей активности.

Как рассказывает доктор Уильям Браун, занимающийся моделированием глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе, в течение нескольких сотен лет магнитный полюс «путешествовал» вдоль северной части берегов Канады со скоростью около 10-15 километров в год, затем в девяностых годах прошлого столетия отправился в Северный Ледовитый океан, а в начале 21 века ускорился до 55 километров в год и отправился к Сибири.

Новая же модель, созданная специалистами из Великобритании и США, показала изменившийся характер движения Северного магнитного полюса — оказалось, что в последние пять лет он заметно замедляется, до всего лишь 25 километров в год.

Как подчёркивает доктор Уильям Браун, в связи с хаотичной природой источника магнитного поля, представляющего собой большой шар, состоящий преимущественно из расплавленного железа, предсказывать изменения движения Северного магнитного полюса весьма трудно, хотя наблюдать за его перемещениями вполне возможно.