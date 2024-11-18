Ожидается, что новинка получит OLED-экран с разрешением 2.8K.

Уже через несколько дней китайская компания Huawei должна провести своё крупное мероприятие, в ходе которого представит целый ряд своих новых мобильных устройств, в том числе планшет MatePad Pro 13.2 второго поколения, некоторые подробности о котором предоставил информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Huawei MatePad Pro 13.2. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что планшет Huawei MatePad Pro 13.2 (2024) обзаведётся дисплеем, изготовленным по технологии OLED, с разрешением 2.8K и соотношением сторон 3:2. Остальные характеристики в настоящее время окутаны тайной, но предполагается, что новинка может получить новейший 6-нм чипсет Kirin 9100 от Huawei, оснащённый одним основным ядром Cortex-X1 с тактовой частотой 2.67 ГГц, тремя ядрами Cortex A78, способными работать на частоте 2.32 ГГц, и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A55, достигающими частоты 2.02 ГГц, хотя и появление SoC Kirin 9010 в составе устройства тоже не стоит исключать.

Также ожидается, что по ряду характеристик Huawei MatePad Pro 13.2 второго поколения превзойдёт своего предшественника, выпущенного в прошлом году и оснащённого 13.2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880x1920 точек, частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и поддержкой HDR, чипсетом Kirin 9000s, аккумуляторной батареей ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 Вт, 13-Мп основной камерой, соседствующей с 8-Мп сверхширокоугольным модулем на задней панели, 16-Мп селфи-камерой с датчиком 3D ToF, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

По данным информатора, на мероприятии, которое запланировано на 26 ноября, помимо планшета MatePad Pro 13.2 второго поколения компания Huawei представит линейку смартфонов Mate 70, складную модель Mate X6, наушники Freebuds Pro четвёртого поколения и ряд других новинок.