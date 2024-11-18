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Миниатюрный одноплатный компьютер с AMD Ryzen 7 7840HS в играх обеспечил более 60 fps
Устройство оснащено интегрированным GPU Radeon 780M.

Одноплатные компьютеры, отличающиеся своими небольшими размерами, широко используются для решения целого ряда задач, а тесты ещё официально не анонсированного устройства, получившего название NexT-SBC, от ETA Prime показывают, что его можно использовать и для игр.

Источник фото: NotebookCheck/ETA Prime

Как сообщает издание NotebookCheck, одноплатный компьютер NexT-SBC, отличающийся небольшими размерами, оснащается одним из топовых APU линейки Phoenix Point — Ryzen 7 7840HS. Данный процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, способен достигать частоты 5.1 ГГц и оснащён встроенным GPU Radeon 780M на базе RDNA 3 с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте до 2.7 ГГц. 

Кроме того, устройство поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, до трёх твердотельных накопителей формата M.2 2280, а также имеет два 2.5-гигабитных порта Ethernet, два HDMI, 3.5-мм аудиоразъём и ряд дополнительных портов, включая USB 4 и USB 3.2.

В играх новинка обеспечила достаточно неплохие показатели при разрешении 1080p, TDP 54 Вт и использовании режима производительности, в частности, в Doom Eternal, Red Dead Redemption и Overwatch 2 при средних графических настройках показала результат в среднем 70-80, 95-100 и 85-100 fps соответственно, а в God of War Ragnarök при низких настройках — 80-90 fps.

В игре Starfield, требовательной к GPU, разрешение пришлось понизить до 900p, настройки графики — до минимальных, а также применить технологии AMD FSR и генерации кадров, благодаря чему удалось добиться показателя около 55-60 fps.

В процессе тестирования средняя температура устройства составила 72 °C, максимальная температура достигла 89 °C, а общее энергопотребление в среднем было равно 66 Вт при максимальном значении 79 Вт.


Учитывая, что NexT-SBC помещается на ладони, его можно без проблем транспортировать, а широкий набор портов позволит подключать его к различным устройствам.

#amd ryzen 7840hs #next-sbc
Источник: notebookcheck.net
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