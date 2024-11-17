Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Монитор Philips 27E2N1800 с 27-дюймовой IPS-панелью 4K UHD оценён в $150
Новинка имеет яркость 300 нит, обеспечивает 10-битную глубину цвета и охватывает 109 % цветовой гаммы NTSC.

Компания Philips выпускает свой новый монитор 27E2N1800 с высоким разрешением и весьма демократичной ценой, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор Philips 27E2N1800 снабжается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K UHD (3840x2160 точек), яркостью 300 нит и коэффициентом статической контрастности 1000:1. Конечно, частота обновления 60 Гц и время отклика 4 мс вряд ли заинтересуют бывалых геймеров, отдающих предпочтение динамичным шутерам, но для целого ряда игр при непрофессиональном использовании данные параметры вполне подойдут.

Новинка поддерживает 10-битную (8 бит + FRC) глубину цвета, обеспечивает до 1.07 млрд цветов и охватывает 99 и 109 % цветовых пространств sRGB и NTSC соответственно, что подразумевает возможность её применения для решения ряда профессиональных задач в области творчества и создания контента.

Технология Flicker-Free для уменьшения мерцания и фильтр синего цвета, которыми снабжается монитор, позволят снизить нагрузку на зрение в процессе длительной работы или игрового процесса, а режим Easy Read, имитирующий чтение с бумажных носителей, добавит удобства при просмотре документов или электронных книг.

Для подключения монитора предназначается один разъём DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. Новинка обладает тонкими рамками, что позволит использовать её в мультимониторных системах, а также поддерживает крепление VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Стоимость монитора Philips 27E2N1800 в китайской рознице составляет 1089 юаней (150 долларов США).

#philips 27e2n1800
Источник: gizmochina.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
30
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
4
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
1
Ryzen AI 9 HX 370 быстрее Core Ultra 7 258V на 75 % в играх, но не обошлось без хитростей от AMD
1
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
4
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
One UI 7 может получить функцию интерактивных уведомлений на экране блокировки
+
Avowed можно приобрести за внутриигровую валюту World of Warcraft
+
Стартап в США предлагает состоятельным парам услугу генетического отбора эмбрионов по признаку IQ
3
В следующем году ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 будут поддерживать SME
1
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
Новый внедорожник Volkswagen Tiguan 2025 года будет представлен на следующей неделе
+
В Москве успешно испытали новую систему для поиска мин
+
Бесплатная спутниковая связь в iPhone 14
1
Half-Life 2: Episode Three была показана в документальном фильме Valve
+
Энтузиаст рассказал о смартфонах S24 Ultra с маркетплейсов — фейковые характеристики в наличии
+
Информатор Ice Universe сообщает о наличии большого количества багов в бета-версии One UI 7
+

Популярные статьи

Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
19
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
5
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
45
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
41
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
16
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
20
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2

Сейчас обсуждают

linux4ever
22:49
Отсутствие в развитии файловых систем ну это по-любому плюс. >This specifies the version of the log. The current default is 2, which allows for larger log buffer sizes, as well as supporting stripe-a...
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Кызахстанчево
22:48
даром это говно от нации догшитов не нужно.
В настоящий момент россияне могут без проблем приобрести S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
l33t_h4x00r
22:41
True Detective - Настоящий детектив ,хотя я тоже путаю
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
Айтишник и Трейдер
22:41
Ну и там же везде раскиданы стопки дисков, около 300 шт на ps3-4-5
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
Николай Дроздов
22:39
Ну ничего плохого. С текущими разрывом между сильно богатыми и сильно бедными наличие гениев ни на что не повлияет. Кроме снижения числа гонщиков на суперкарах по ночным улицам. Сплошные плюсы. Меньше...
Стартап в США предлагает состоятельным парам услугу генетического отбора эмбрионов по признаку IQ
Айтишник и Трейдер
22:39
Для тех кто считает консольщиков нищими, в этой комнате лежит железа на 1 млн рублей, оно просто так и будет лежать ещё 2-3 года, пока я дом не построю на который есть 25 млн ₽ А в консоли я играю, у ...
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
Валерий Агапов
22:35
Именно кулер мог быть поводом для обсуждения. Остальное дело вкуса и обстоятельств. 8700Ф рассматривал, но он без встройки. Поэтому пока 7700 на примете, но не спешу. Тут и новинки и СВО с санкциями и...
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
l33t_h4x00r
22:34
кажется у вас что-то горит...
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
l33t_h4x00r
22:32
красиво жить не запретишь
Half-Life 3 - о пути к релизу
swr5
22:32
Мусорная компашка для нищебродов.
Apple рассматривает возможность создания собственного телевизора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем