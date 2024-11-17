Новинка имеет яркость 300 нит, обеспечивает 10-битную глубину цвета и охватывает 109 % цветовой гаммы NTSC.

Компания Philips выпускает свой новый монитор 27E2N1800 с высоким разрешением и весьма демократичной ценой, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор Philips 27E2N1800 снабжается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K UHD (3840x2160 точек), яркостью 300 нит и коэффициентом статической контрастности 1000:1. Конечно, частота обновления 60 Гц и время отклика 4 мс вряд ли заинтересуют бывалых геймеров, отдающих предпочтение динамичным шутерам, но для целого ряда игр при непрофессиональном использовании данные параметры вполне подойдут.

Новинка поддерживает 10-битную (8 бит + FRC) глубину цвета, обеспечивает до 1.07 млрд цветов и охватывает 99 и 109 % цветовых пространств sRGB и NTSC соответственно, что подразумевает возможность её применения для решения ряда профессиональных задач в области творчества и создания контента.

Технология Flicker-Free для уменьшения мерцания и фильтр синего цвета, которыми снабжается монитор, позволят снизить нагрузку на зрение в процессе длительной работы или игрового процесса, а режим Easy Read, имитирующий чтение с бумажных носителей, добавит удобства при просмотре документов или электронных книг.

Для подключения монитора предназначается один разъём DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. Новинка обладает тонкими рамками, что позволит использовать её в мультимониторных системах, а также поддерживает крепление VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Стоимость монитора Philips 27E2N1800 в китайской рознице составляет 1089 юаней (150 долларов США).