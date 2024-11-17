Производитель подтвердил ряд характеристик новинок.

Компания iQOO продолжает готовить своих потенциальных клиентов к предстоящему запуску топовых моделей смартфонов серии Neo10, которая, как ожидается, будет представлена стандартным вариантом и версией Pro – совсем недавно производитель раскрыл дизайн представителей новой линейки, а сейчас публикует подробности о характеристиках, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Как и предполагалось, iQOO Neo10 Pro будет оснащён производительным чипсетом нового поколения MediaTek Dimensity 9400, снабжённым одним основным ядром Cortex-X925 с тактовой частотой 3.63 ГГц, тремя ядрами Cortex-X5, работающими на частоте 3.3 ГГц, и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A720 с частотой 2.4 ГГц, и графическим процессором Arm Immortalis-G925, который, как сообщалось ранее, обеспечивает общий прирост быстродействия, составляющий 40 %.

Для дополнительного повышения производительности в интенсивных задачах, в том числе в играх, новинка получит специальный чип Q2, который уже известен по линейке iQOO 13.

Также производитель сообщает, что серия iQOO Neo10 обзаведётся ёмкой аккумуляторной батареей на 6100 мА·ч и будет поставляться с предустановленной OriginOS 5. Учитывая, что новинки должны получить тонкий корпус (7.99 мм), ёмкость аккумулятора достаточно внушительна.

В предыдущих утечках от ряда информаторов утверждалось, что iQOO Neo10 Pro получит 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX921 и оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольный модуль Samsung JN1, а смартфон iQOO Neo10 будет оснащаться чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50-Мп основным датчиком и 8-Мп сенсором.

Ожидается, что официально линейка iQOO Neo10 будет представлена к концу текущего месяца.