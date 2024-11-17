По мнению аналитиков, успех компании обусловлен высоким интересом к Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 со стороны покупателей.

Компания Samsung вернула себе лидерство на рынке складных смартфонов в третьем квартале текущего года, заняв больше половины рынка — это следует из свежего отчёта IDC, опубликованного изданием Gizmochina.

Источник фото: Samsung

Согласно представленному материалу, в третьем квартале 2024 года компания Samsung заняла 51.2% мирового рынка складных смартфонов, что объясняется тёплым приёмом моделей Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 со стороны покупателей по всему миру.

Компания Lenovo, выпускающая свои складные смартфоны под брендом Motorola, оказалась на второй позиции с результатом 15.1% а на третьем месте расположился производитель Huawei с показателем 13.2%, который совсем недавно представил первый в мире смартфон с тройным складыванием Mate XT, вызвавший небывалый интерес у покупателей.

Источник фото: Gizmochina/IDC

Также в пятёрке лидеров в третьем квартале текущего года разместились Honor и Xiaomi, занявшие 7.6 и 6.3% мирового рынка складных смартфонов соответственно.

По данным аналитиков IDC, мировой рынок складных смартфонов в текущем году демонстрирует значительный рост, составляющий 22%, что превышает общую динамику расширения рынка смартфонов в три раза.