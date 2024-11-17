Устройство имеет 6 ГБ ОЗУ и хранилище на 128 ГБ.

Доступный планшет Teclast T60 Plus с большим экраном и ёмкой батареей присоединяется к модели T60, пополнив ассортимент производителя, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Планшет Teclast T60 Plus снабжается 12-дюймовым IPS-экраном, обрамлённым рамками толщиной 6.5 мм и занимающим 92 % площади фронтальной панели, с разрешением 2000x1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 330 нит, 12-нм чипсетом MediaTek Helio G88, оснащённым двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой 2.0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, достигающими частоты 1.8 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения на 10 ГБ при помощи виртуальной памяти и накопителем объёмом 128 ГБ.

На задней панели новинки имеется 13-Мп камера с автофокусом, а на фронтальной стороне располагается 8-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков. Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 8000 мА·ч, которая, по словам производителя, позволит планшету работать до 10 часов без необходимости подзарядки.

Кроме того, модель оснащается слотом для карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ и 3.5-мм аудиоразъёмом, а также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G и ряд систем глобального позиционирования, включая ГЛОНАСС, Beidou, GPS и Galileo.

Новинка поставляется с предустановленной ОС Android 14. Размеры устройства составляют около 282x178x8 мм при весе 610 г.

Стоимость планшета Teclast T60 Plus достаточно демократична — на Aliexpress новинка доступна по цене 130 долларов США.