Игровая 27-дюймовая модель имеет разрешение 1440p, частоту 480 Гц и время отклика GtG 0.03 мс.

Компания LG расширяет свой ассортимент игровых мониторов, выпуская 27-дюймовую модель LG UltraGear 27GX790A с высокой частотой обновления и новейшим разъёмом DisplayPort 2.1 UHBR20, что позволяет достигать максимальной пропускной способности 80 Гбит/с, пишет издание TFTCentral.

Геймерский монитор LG UltraGear 27GX790A оснащается 26.5-дюймовой панелью, произведённой LG Display по технологии WOLED, с разрешением 1440p (2560x1440 точек), частотой обновления 480 Гц и временем отклика GtG 0.03 мс.

Игровая направленность устройства подтверждается поддержкой технологий AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, устраняющих разрывы изображения при высокой частоте обновления. Кроме того, новинка характеризуется охватом 98.5 % цветового пространства DCI-P3, яркостью 275 нит (SDR) и углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, а также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black.

Монитор имеет матовое антибликовое покрытие и поддерживает аппаратную калибровку благодаря функции True Color Pro, чего не могут предложить модели от других производителей.

Ещё одним преимуществом новинки является наличие разъёма DisplayPort 2.1 в варианте UHBR20, обеспечивающего пропускную способность до 80 Гбит/с, что, в теории, позволит избавиться от необходимости использования сжатия потока Display Stream Compression (DSC) в разрешении 1440p при частоте обновления 480 Гц, но на практике есть определённые трудности — в настоящее время в ассортименте NVIDIA нет видеокарт, имеющих поддержку данной спецификации, а у AMD этой способностью обладают только некоторые графические адаптеры, относящиеся к профессиональному сегменту.

Конечно, ситуация может улучшиться через несколько недель, когда NVIDIA и AMD представят свои видеокарты следующего поколения, которые, возможно, получат поддержку DisplayPort 2.1 UHBR20.

Источник фото: NotebookCheck/LG

Дополнительно монитор имеет два порта HDMI 2.1, два USB и четырёхконтактный аудиоразъём DTS. Подставка новинки позволяет регулировать её положение в широком спектре, а крепление VESA 100x100 мм обеспечивает возможность монтажа на стену.

Стоимость игрового монитора LG UltraGear 27GX790A на официальном сайте производителя составляет 1000 долларов США (около 100 000 рублей).