Новинка должна дебютировать в конце ноября.

В конце ноября компания Vivo должна представить свою новую серию смартфонов среднего класса S20, но стандартная модель уже появилась в базе данных Geekbench, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание Gizmochina.

В бенчмарке Geekbench смартфон Vivo S20, указанный с модельным номером V2429A, представлен с 16 ГБ оперативной памяти, ОС Android 15 и чипсетом, оснащённым основным ядром, достигающим тактовой частоты 2.63 ГГц, тремя ядрами с частотой 2.4 ГГц и четырьмя эффективным ядрами, работающими на частоте 1.8 ГГц.

Судя по этим данным, новинка снабжается чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. В одноядерном тесте результат Vivo S20 составил 1222 балла, а в многоядерном достиг 3417 очков.

Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее базы данных 3C и TENAA раскрыли, что новинка будет поставляться в конфигурациях с 8, 12 и 16 ГБ оперативной и от 128 ГБ до 1 ТБ постоянной памяти, а также аккумулятором ёмкостью 6365 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, который в маркетинговых материалах может быть указан как батарея на 6500 мА·ч.

Также от устройства ожидается наличие 6.67-дюймовой AMOLED-панели с разрешением 1.5K, основной камеры на 50-Мп, дополненной 8-Мп датчиком на задней панели, 50-Мп селфи-камеры, и сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран.

По слухам, серия смартфонов среднего класса Vivo S20, включающая в себя не только стандартную модель, но и Pro-версию, будет официально представлена 28 ноября текущего года.