Смартфон обладает чипсетом с новейшей архитектурой и ёмкой батареей.

Продолжительность автономной работы является важным параметром для мобильного устройства, особенно, если в процессе трудового дня у владельца смартфона нет возможности его подзарядить, а носить с собой дополнительный пауэрбанк нет желания. Сравнительный тест TechDroider показал, сколько времени современные флагманские смартфоны могут проработать без необходимости подзарядки, и выявил лидера, которым стал Xiaomi 15 Pro, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Зачастую в тестах времени автономной работы смартфонов лидируют модели iPhone Pro Max, но новейший флагманский смартфон Xiaomi отбирает у них пальму первенства — если iPhone 16 Pro Max, оснащённый чипсетом Apple A18 Pro, в процессе теста проработал 11 часов 16 минут, то Xiaomi 15 Pro с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite сумел продержаться на час дольше, а именно 12 часов 23 минуты.

Источник фото: NotebookCheck/TechDroider

Кроме того, смартфон Xiaomi превзошёл новейший Google Pixel 9 Pro XL с чипсетом Tensor G4, время автономной работы которого составило 9 часов 59 минут, а также модели Samsung Galaxy S24 и OnePlus 12, оснащённые SoC прошлого поколения, Snapdragon 8 Gen 3 – они показали результат 10 часов 23 минуты и 10 часов 46 минут соответственно.

Факторов, которые привели Xiaomi 15 Pro к успеху, может быть сразу несколько — наряду с новейшей архитектурой чипсета новинка обладает наиболее ёмкой батареей (6100 мА·ч) среди всех моделей, участвовавших в тесте.