В своих тестах компания прибегла к программным уловкам.

Несколько месяцев назад AMD представила свой новейший мобильный процессор Ryzen AI 9 HX 370 с действительно быстрым интегрированным GPU Radeon 890M, но чтобы ещё больше подчеркнуть его превосходство компания использует дополнительные хитрости, сообщает издание TechSpot.

Источник фото: AMD

Совсем недавно AMD опубликовала в своём блоге ряд изображений, демонстрирующих результаты тестов Ryzen AI 9 HX 370 и Core Ultra 7 258V с графикой Arc 140V в ряде игр в разрешении 1080p, где представитель Ryzen AI 300 заметно превосходит своего соперника — в некоторых случаях перевес весьма велик, а в среднем заявленное преимущество составляет 75 %.

Конечно, это не ускользнуло от глаз опытных журналистов источника, которые выявили, что в тестах AMD использовала для Ryzen AI 9 HX 370 определённые программные уловки, в частности, технологии масштабирования и генерации кадров, такие как FSR 3, HYPR-RX и AFMF 2, повышающие производительность, в то время как для Intel Core Ultra 7 258V применяла более скромный набор, включающий в себя только технологию XeSS, не имеющую поддержки генерации кадров, и FSR.

Справедливости ради, AMD всё же продемонстрировала возможности процессоров в нативном разрешении в нескольких играх, где Core Ultra 7 258V уже достаточно успешно противостоял Ryzen AI 9 HX 370.

Источник фото: TechSpot

При этом отмечается, что технологии масштабирования и генерации кадров являются важными инструментами для обеспечения более высокой производительности, в том числе с трассировкой лучей, и AMD имеет больше успехов по сравнению с Intel в данной области, предлагая более широкие возможности в сотнях игр.