Компания дополнительно озаботилась безопасностью пользователей.

Телефонные мошенники становятся гораздо опытнее, используя всё более изощрённые методы для выманивания денежных средств у доверчивых граждан по всему миру, поэтому целый ряд компаний ищет эффективные меры противодействия злоумышленникам — не остаётся в стороне и Google, чуть ранее представившая свою новую ИИ-функцию для борьбы с мошенниками, а сейчас приступившая к её внедрению, пишет издание TechSpot.

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Новая функция от Google, получившая название Scam Detection, использует для своей работы технологии искусственного интеллекта, в частности, ИИ-модель Gemini Nano, и способна анализировать телефонные разговоры в режиме реального времени, чтобы выявить определённые закономерности, присущие телефонному мошенничеству, а в случае опасности предупредить пользователя при помощи звукового, визуального или тактильного оповещения.

Как отмечает разработчик, несмотря на использование ИИ, новая функция не грозит пользователям возможной утечкой данных, так как работает локально, ничего не отправляя на удалённые серверы и производя обработку непосредственно на устройстве. Кроме того, она отключена по умолчанию, а также может быть деактивирована в любой момент как для всех разговоров, так и для отдельных звонков.

По словам Google, телефонные звонки являются одним из наиболее эффективных способов для злоумышленников, обычно представляющихся сотрудниками службы безопасности банка или оператора связи, а новая функция способна противодействовать этому.

В настоящее время функция Scam Detection доступна только для смартфонов серии Pixel 9, но в будущем список должен расшириться моделями Pixel 6 и новее, а также другими Android-устройствами.