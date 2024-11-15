Перечень включает десятки устройств Motorola.

Компания Motorola уже приступила к развёртыванию предварительной версии Android 15 для ряда своих смартфонов, но официально не публиковала список устройств, которые получат новую версию ОС — к счастью, производитель своевременно обновляет страницы поддержки, благодаря чему журналисты издания Gizmochina смогли сформировать перечень мобильных устройств Motorola, которые смогут рассчитывать на апдейт до Android 15.

Источник фото: Gizmochina

Согласно данным, опубликованным на официальных страницах поддержки мобильных устройств, обновление до Android 15 получат следующие смартфоны Motorola:

Линейка Motorola Moto G

Motorola Moto G Power 5G (2024)

Motorola Moto G Stylus 5G (2024)

Motorola Moto G 5G (2024)

Motorola Moto G85

Motorola Moto G75

Motorola Moto G55

Motorola Moto G45

Motorola Moto G35

Motorola Moto G34 5G

Линейка Motorola Edge

Motorola Edge (2024)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 30 Ultra

Линейка Motorola Razr

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr 50s

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2023) / Razr 40

Motorola Razr 40s

Линейка ThinkPhone

ThinkPhone by Motorola

ThinkPhone 25

Отмечается, что в представленном списке можно обнаружить далеко не все модели смартфонов, в том числе выпущенные в текущем году Moto G64 и Moto G (2024), так как перечень не является окончательным, хотя и составлен на основе данных, размещённых на официальном сайте Motorola.

Операционная система Android 15 приносит целый ряд нововведений, в частности, усовершенствованную многозадачность, повышенную безопасность хранения данных, расширенную архивацию приложений и улучшенные анимации.