Компания Motorola уже приступила к развёртыванию предварительной версии Android 15 для ряда своих смартфонов, но официально не публиковала список устройств, которые получат новую версию ОС — к счастью, производитель своевременно обновляет страницы поддержки, благодаря чему журналисты издания Gizmochina смогли сформировать перечень мобильных устройств Motorola, которые смогут рассчитывать на апдейт до Android 15.
Источник фото: Gizmochina
Согласно данным, опубликованным на официальных страницах поддержки мобильных устройств, обновление до Android 15 получат следующие смартфоны Motorola:
Линейка Motorola Moto G
- Motorola Moto G Power 5G (2024)
- Motorola Moto G Stylus 5G (2024)
- Motorola Moto G 5G (2024)
- Motorola Moto G85
- Motorola Moto G75
- Motorola Moto G55
- Motorola Moto G45
- Motorola Moto G35
- Motorola Moto G34 5G
Линейка Motorola Edge
- Motorola Edge (2024)
- Motorola Edge (2023)
- Motorola Edge+ (2023)
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 40
- Motorola Edge 40 Neo
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 30 Ultra
Линейка Motorola Razr
- Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra
- Motorola Razr (2024) / Razr 50
- Motorola Razr 50s
- Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra
- Motorola Razr (2023) / Razr 40
- Motorola Razr 40s
Линейка ThinkPhone
- ThinkPhone by Motorola
- ThinkPhone 25
Отмечается, что в представленном списке можно обнаружить далеко не все модели смартфонов, в том числе выпущенные в текущем году Moto G64 и Moto G (2024), так как перечень не является окончательным, хотя и составлен на основе данных, размещённых на официальном сайте Motorola.
Операционная система Android 15 приносит целый ряд нововведений, в частности, усовершенствованную многозадачность, повышенную безопасность хранения данных, расширенную архивацию приложений и улучшенные анимации.