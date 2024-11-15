Информатор раскрыл ключевые характеристики новой модели смартфона.

Компания Vivo готовится к предстоящему анонсу своих новых смартфонов серии S20, данные о характеристиках которых постоянно появляются в сети Интернет — ранее стало известно о спецификациях стандартной модели новой линейки, а сейчас информатор Digital Chat Station рассказывает о Pro-версии, которая придёт на смену Vivo S19 Pro, пишет издание GSMArena.

Vivo S19 Pro. Источник фото: GSMArena

По данным информатора, смартфон Vivo S20 Pro обзаведётся 6.67-дюймовой панелью LTPS OLED, изогнутой со всех четырёх сторон, с разрешением 1260x2800 точек и чипсетом MediaTek Dimensity 9300+.

На задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера с датчиком Sony IMX921, соседствующая с 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX882, а на фронтальной стороне разместится 50-Мп селфи-камера.

Также утверждается, что устройство получит оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и будет питаться от аккумулятора на 5500 мА·ч, поддерживающего быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Судя по предыдущей утечке, стандартная модель новой линейки, Vivo S20, будет оснащена аналогичным Pro-версии экраном и селфи-камерой, но получит чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и более ёмкую батарею на 6500 мА·ч при толщине всего 7.19 мм и весе 185.5 г.

Ожидается, что Vivo официально представит свою новую серию в ноябре текущего года.