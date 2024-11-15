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Смартфон Nubia Z70 Ultra не будет иметь выреза для селфи-камеры и получит 6.85-дюймовую панель
Производитель раскрыл ряд характеристик топовой модели.

Компания Nubia готовится к своей предстоящей презентации флагманского смартфона Z70 Ultra, попутно пытаясь заинтересовать потенциальных покупателей своей новой топовой моделью — сегодня производитель продемонстрировал фронтальную панель устройства и раскрыл ряд характеристик, пишет издание GSMArena.

Как сообщает производитель, смартфон Nubia Z70 Ultra будет оснащён 6.85-дюймовой панелью, произведённой компанией BOE, с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и плотностью пикселей 430 PPI.

Утверждается, что экран занимает 95.3% площади фронтальной панели, а толщина рамок дисплея составляет всего 1.25 мм. Интересно, что новинка не будет иметь видимого выреза для селфи-камеры, так как она будет спрятана под дисплеем.

Источник фото: GSMArena

Чуть ранее стало известно, что флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra будет снабжаться высокопроизводительным чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Конечно, для данного чипа понадобится мощная система охлаждения и ёмкая батарея, но дополнительными подробностями о характеристиках новинки производитель в настоящее время не делится.

Ожидается, что официальная презентация Nubia Z70 Ultra состоится 21 ноября в Китае.

#nubia z70 ultra
Источник: gsmarena.com
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