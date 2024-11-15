Часть характеристик новинка унаследует от предшественника.

Компания HMD Global готовит замену для доступной модели HMD Pulse Pro, представленной в апреле текущего года — как следует из сообщения информатора smashx_60, новинка унаследует ряд характеристик от предшественника, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон HMD Pulse 2 Pro сохранит 6.65-дюймовую IPS-панель с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Характеристики камер, судя по всему, также останутся нетронутыми — новинка должна получит 50-Мп основный датчик, соседствующий с 2-Мп сенсором глубины на задней панели, а на фронтальной стороне разместится 50-Мп селфи-камера.

Конфигурация оперативной памяти новой модели тоже вполне привычна — смартфон обзаведётся 6 или 8 ГБ ОЗУ. Питать новинку, как и модель предшествующего поколения, будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

Заметным обновлением HMD Pulse 2 Pro станет наличие хранилища вдвое большего объёма, составляющего 256 ГБ, хотя опция с накопителем на 128 ГБ сохранится, а также чипсета Unisoc T612 вместо Unisoc T606 — оба чипа имеют идентичную конфигурацию ядер (два Cortex-A75 и шесть Cortex-A55), но T612 характеризуется более высокой тактовой частотой, достигающей 1.8 ГГц.

Данными о стоимости и дате запуска смартфона HMD Pulse 2 Pro информатор в настоящее время не делится.