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Европейский ритейлер раскрыл цену игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 — 1320 евро за базовую версию
Анонс новой серии запланирован на следующую неделю.

Европейские магазины готовятся к предстоящему запуску новой серии смартфонов ASUS ROG Phone 9, которая будет включать в себя не только стандартную модель, но и Pro-версию — совсем недавно датский магазин ComputerSalg разместил на своём сайте информацию о стоимости базовой модели смартфона от ASUS, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/ASUS

В ассортименте датского ритейлера смартфон ASUS ROG Phone 9, представленный в цветовом оформлении Storm White и оснащённый 12 ГБ оперативной совместно с 512 ГБ постоянной памяти, имеет стоимость 9838 датских крон (около 1319 евро) с учётом НДС и 7870 датских крон (примерно 1055 евро), не учитывая налогов.

В качестве ориентира издание приводит стартовую стоимость модели предшествующего поколения, ROG Phone 8, составляющую 1099 евро, но её конфигурация памяти отличается — модификация имеет 16 ГБ ОЗУ и хранилище объёмом 256 ГБ.

Ранее стало известно, что линейка смартфонов ASUS ROG Phone 9 получит высокопроизводительный чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite и изменённый дизайн задней панели.

Кроме того, благодаря записям на ряде сайтов сертификации было раскрыто, что новинки получат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.

Также производитель подтвердил, что новые модели будут иметь расширенные игровые возможности, что, судя по всему, подразумевает использование технологий искусственного интеллекта для улучшения игрового процесса.

Официальная презентация серии ASUS ROG Phone 9 произойдёт на следующей неделе — ранее компания сообщила, что мероприятие намечено на 19 ноября.

#asus rog phone 9
Источник: gizmochina.com
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