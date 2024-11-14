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Ушедшую с российского рынка Apple хотят законодательно обязать устанавливать RuStore на iPhone
По мнению эксперта, если Apple не согласится, то её смартфоны могут быть запрещены в РФ.

До недавнего времени установка приложений на мобильные устройства Apple была возможна только из официального магазина App Store, но ситуация меняется — вслед за Европой в России также планируют обязать американскую компанию предоставить пользователям возможность устанавливать приложения из сторонних магазинов, пишет CNews со ссылкой на материал издания «Коммерсант».

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что законопроект, предусматривающий наложение обязательств на Apple по обязательной установке российского магазина приложений RuStore, разработанного корпорацией VK при поддержке Минцифры РФ, на смартфоны iPhone, принят в первом чтении Госдумой РФ. Теперь ему придётся пройти ещё четыре этапа до его окончательного закрепления в качестве действующего закона. Если все процедуры пройдут успешно, то закон вступит в силу не ранее 1 сентября следующего года.

Американская компания Apple покинула российский рынок ещё в 2022 году, но благодаря параллельному импорту смартфоны iPhone в России доступны, как и прежде, и в последние два года с долей в 33% занимают лидирующую позицию по объёмам продаж в денежном эквиваленте.

Отмечается, что начиная с 2022 года Apple удалила целый ряд необходимых для граждан РФ приложений из своего App Store, поэтому обязательная установка на iPhone альтернативных магазинов приложений поможет пользователям избежать негативного воздействия запретительных мер со стороны американской компании.

Чуть ранее похожий закон был принят в Европе, обязав Apple позволить пользователям устанавливать на свои мобильные устройства приложения из альтернативного магазина.

По словам Антона Горелкина, являющегося одним из авторов данного документа, Apple имеет все технологические возможности, чтобы добавить в свою экосистему сторонний магазин приложений, а также заинтересована в данном процессе, так как это позволит решить имеющиеся разногласия.

Эксперт Александр Зырин считает, что у Apple имеется только два пути для решения данного вопроса — компания может предпринять соответствующие меры согласно закону или же отказаться от его исполнения, что может привести к ограничению работы App Store или даже полному запрету мобильных устройств Apple.

#apple #iphone #rustore
Источник: cnews.ru
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