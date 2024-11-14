Предшественника новинка превзошла на 22%.

По мере приближения даты официального анонса мобильных процессоров Intel Arrow Lake-H информации, раскрывающей характеристики и возможности новинок, в сети Интернет появляется всё больше — сегодня одна из моделей следующего поколения была протестирована в бенчмарке Geekbench 6, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

В базе данных Geekbench указывается, что мобильный процессор Intel Core Ultra 7 255H обладает 16 ядрами, включая 6 P-ядер и 10 E-ядер, и способен достигать тактовой частоты 5.1 ГГц. К сожалению, представленный экземпляр, судя по техническим данным, с трудом держал максимальную частоту, что может свидетельствовать о проблемах с системой охлаждения ноутбука, в составе которого он тестировался.

В одноядерном тесте новинка набирает 2754 балла, поравнявшись с AMD Ryzen AI 9 365 и обогнав модель предшествующего поколения, Core Ultra 7 155H, на 14%, а в многоядерном получает 15 040 очков, что на 12 и 22% больше по сравнению с Ryzen AI 9 365 и Core Ultra 7 155H соответственно.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Учитывая возможные проблемы с перегревом, которые, судя по всему, можно устранить, и отсутствие поддержки гиперпоточности, результат новой модели Intel достаточно неплох.

Ожидается, что мобильные процессоры Intel Arrow Lake-H будут представлены совместно с Arrow Lake-HX и Arrow Lake-U на выставке CES 2025 в начале января следующего года.