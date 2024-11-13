В настоящее время не все Android-приложения имеют такую возможность.

Современные смартфоны, обладающие качественными камерами, уже некоторое время используются вместо специальных видеокамер целым рядом пользователей для записи видеороликов, что подразумевает и наличие определённых проблем — в частности, не все мобильные устройства обладают микрофонами, обеспечивающими приемлемое качество при записи звука, поэтому иногда приходится использовать внешние микрофоны, специально для этого предназначенные, но не все Android-приложения способны обеспечивать пользователей возможностью выбора устройства для аудиозаписи.

Источник фото: Neowin

Как сообщает издание Neowin, в предстоящей ОС Android 16 ситуация может быть улучшена, на что намекает находка Мишаля Рахмана в тестовой сборке Android 15, в которой был добавлен код для поддержки механизма, позволяющего выбирать аудиоустройство, используемое для записи звука. Отмечается, что обозначение данной функции указывает на то, что изначально она была разработана для Android на ПК.

Если информация подтвердится, то любое Android-приложение сможет получить доступ к API, которое предоставит список доступных устройств для записи звука и возможность выбора одного из них.

В настоящее время нет гарантии, что данная функция появится на смартфонах под управлением Android 16 (Baklava), хотя её наличие в тестовой сборке Android 15 указывает на то, что у разработчиков ещё достаточно времени, чтобы успеть к релизу новой версии ОС, намеченному на второй квартал следующего года.