Новинки могут быть анонсированы в начале января.

Компания Samsung может выпустить свою новую флагманскую линейку Galaxy S25 раньше, чем ожидалось, на что указывает находка, опубликованная изданием NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/SK/YouTube

Хотя Samsung в настоящее время не раскрывает период официальной презентации серии Galaxy S25, за южнокорейского производителя это сделал один из вьетнамских магазинов, который в своём опросе указал конкретную дату, когда может дебютировать новая линейка — судя по всему, анонс серии Galaxy S25 может состояться 5 января 2025 года.

Источник фото: NotebookCheck/pnk505/X

Конечно, материал ритейлера не гарантирует того, что новая линейка Samsung будет представлена именно в этот период, так как указанную дату магазин упоминал в качестве стартовой точки, когда участникам опроса, посвященного серии Galaxy S25, начнут рассылать купоны со скидками. Впрочем, продавец вряд ли занимался бы данным процессом не дождавшись официального выхода новинок.

Если информация подтвердится, то Samsung представит свою новую линейку Galaxy S25 менее чем через год после презентации серии Galaxy S24, состоявшейся 17 января текущего года.

Ожидается, что первыми представителями новой серии станут модели Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra, в то время как Galaxy S25 Slim, конкурирующая с iPhone 17 Air/Slim, дебютирует спустя несколько месяцев.