По словам генерального директора компании, российский истребитель пятого поколения успешно прошёл испытания в боевых условиях.

Представленный на международной авиационной выставке Airshow China 2024, которая в настоящее время проходит в китайском городе Чжухай, российский истребитель Су-57 выгодно выделяется среди зарубежных соперников — об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на материал новостного агентства «ТАСС».

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По словам генерального директора российской государственной компании, Су-57 обладает широким спектром современного вооружения, позволяющим успешно решать боевые задачи по уничтожению противника, а также новейшей системой защиты.

Также глава «Рособоронэкспорта» отметил, что российский истребитель, обладая высокой степенью живучести благодаря своей малозаметности, успешно прошёл испытания в боевых условиях, эффективно справляясь с возложенными на него задачами.

Кроме того, Александр Михеев обозначил, что в рамках авиационной выставки был представлен целый ряд новых образцов вооружения, применяемых Су-57 для поражения целей и объектов неприятеля — в частности, была показана управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э, новейшая крылатая ракета Х-69, корректируемая авиационная бомба К08БЭ и авиационная управляемая ракета со спутниковым наведением «Гром-Э1».