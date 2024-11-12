Производство хотят наладить в Республике Татарстан.

В целях снижения зависимости от поставок комплектующих из иностранных государств в Татарстане планируется ввести в строй собственные производственные линии для выпуска текстолитовых плат — об этом журналистам издания РБК рассказал заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер.

Источник фото: Pixabay

Как отметил собеседник издания, в настоящее время с дефицитом чипов столкнулись по всему миру, поэтому их производство может стимулировать дальнейший рост сферы микроэлектроники, добавив, что Китай является одним из мировых лидеров в данной области, поэтому России следует заручиться поддержкой китайских специалистов для эффективной реализации проекта.

По словам заместителя министра, сотрудничество России и Китая в ряде областей выглядит весьма перспективным, поэтому он не исключает участия китайских партнёров в подготовке российских производственных мощностей.

Производство текстолитовых плат, необходимых для создания комплектующих для персональных компьютеров и серверов, планируют разместить в Республике Татарстан непосредственно при поддержке Минцифры региона. В настоящее же время платы завозят из КНР, а на территории региона осуществляют поверхностный монтаж компонентов.

Развитие данного направления в Республике Татарстан видно невооружённым глазом — ещё сравнительно недавно в Российскую Федерацию поступала уже готовая продукция, произведённая непосредственно в Китае. Кроме того, осенью прошлого года в регионе был запущен завод, выпускающий системные платы, который, как планируется, сможет обеспечить своей продукцией 30 % отечественного рынка всего через два года.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан в рамках реализации программы по импортозамещению планируют приступить к производству комплектующих и компонентов и в других сферах, связанных с техникой и микроэлектроникой.