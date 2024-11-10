Новинка может иметь ряд схожих с флагманскими моделями характеристик.

Компания Vivo работает над своим новым смартфоном среднего ценового сегмента S20 Pro, который придёт на смену S19 Pro и может получить целый ряд характеристик от флагманских моделей серии X200 — об этом на платформе Weibo рассказал информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Vivo S19 Pro. Источник фото: NotebookCheck/Vivo

Смартфон Vivo S20 Pro с модельным номером V2430A прошёл сертификацию 3C, благодаря чему стала известна мощность проводного зарядного устройства предстоящей новинки — она будет достигать 90 Вт, что соответствует возможностям флагманской модели X200 Pro и является максимальным значением для смартфонов Vivo.

Учитывая данную особенность, информатор предполагает, что Vivo S20 Pro может получить микроизогнутый дисплей с разрешением 1.5K, чипсет Dimensity 9300+, 50-Мп перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а также батарею большой ёмкости.

Кроме того, новинка, как утверждается, получит более тонкий корпус по сравнению с топовыми моделями серии X200.

Учитывая, что Vivo S20 Pro должен стать более доступной моделью в ассортименте производителя, высокие характеристики совместно с приемлемым ценником могут привести новинку к успеху.