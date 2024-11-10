Компания выпустит обновление для улучшения производительности.

Запуск настольных процессоров Arrow Lake произошёл на так, как ожидал производитель, и этому есть объяснение, сообщил вице-президент Intel Роберт Халлок в разговоре с журналистами Hot Hardware, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Дебютировавшие в конце октября процессоры Intel Core Ultra 200S продемонстрировали неплохую эффективность, но по чистой игровой производительности проиграли не только современным процессорам AMD Ryzen 9000, но и своим предшественникам, что, естественно, не устроило геймеров.

Роберт Халлок отметил, что Intel не ожидала таких результатов в тестах рецензентов, подтвердив, что всё пошло не так, как планировалось. К счастью, факторы, негативно повлиявшие на быстродействие процессоров Arrow Lake, уже выявлены, и к концу ноября или началу декабря компания обещает выпустить крупное обновление, которое улучшит ситуацию с производительностью.

Кроме того, Intel планирует более подробно рассказать о причинах, которые привели к текущему положению дел, а также о шагах, предпринятых для повышения быстродействия процессоров Core Ultra 200S. При этом Роберт Халлок отметил, что данная ситуация не связана с Microsoft, что отводит подозрение от ОС Windows.

Если обновление Intel действительно исправит ситуацию, то у Arrow Lake может появиться шанс, хотя до высоких показателей Ryzen 7 9800X3D в играх новинки вряд ли дотянутся.