Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Серия Huawei Mate 70 будет дороже Mate 60 на 100-200 юаней
Рост цены может быть связан с более дорогим чипсетом Kirin и расширенными возможностями.

Глобальная тенденция к повышению стоимости флагманских смартфонов может коснуться и китайской компании Huawei с её предстоящей серией Mate 70 — это следует из сообщения информатора Fixed Focus Digital, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По словам информатора, флагманская линейка Mate 70 будет дороже предшествующей серии в связи с расширением функций и наличием более дорогостоящего чипсета Kirin. Отмечается, что рост стоимости может быть не слишком большим и соответствовать стандартной стратегии ценообразования Huawei, повышающей цены на свои новинки в среднем на 100-200 юаней (14-28 долларов США). Учитывая, что стартовая стоимость серии Mate 60 составляла 5499 юаней (766 долларов США), цена линейки Mate 70 может начинаться от 5599-5699 юаней (780-794 доллара США).

Конечно, это всего лишь предположение, основанное на прошлых тенденциях, поэтому реальное изменение цены Mate 70 может отличаться.

Основной причиной повышения стоимости серии Mate 70 скорее всего станет чипсет Kirin следующего поколения, который, согласно предыдущим утечкам, обходится в более высокую цену при производстве по сравнению с предшественником. Кроме того, другие комплектующие также могут негативно повлиять на конечную стоимость линейки.

Повышение цен на современные флагманские модели смартфонов носят повсеместный характер — целый ряд производителей заявил о росте стоимости своих топовых новинок, что объяснил увеличением цен на разработку и комплектующие.

Чуть ранее информаторы сообщали о заметном повышении ценников флагманских чипсетов нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400, что, судя по всему, и стало одной из основных причин роста стоимости новых флагманских смартфонов.

Ожидается, что серия Mate 70 будет запущена в конце текущего или начале следующего месяца.

#huawei mate 70
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Базовая версия Huawei Mate 70 получит 50-мегапиксельный 1/1,5-дюймовый сенсор
Kirin 9100 получит одно ядро Cortex-X1 и будет использовать 6-нм техпроцесс
Смартфоны серии Huawei Mate 70 дебютируют 19 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта и озвучил возможные условия
+
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа "Колокол"
+
CNN: США отправят на территорию Украины подрядчиков для обслуживания ЗРК Patriot и F-16
+
Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
Компания Oneodio готовится к распродаже своих наушников со значительными скидками
+
Intel в ближайшие недели выпустит исправление для повышения производительности Core Ultra 200S
+
Сверхзвуковой самолет XB-1 достиг скорости 0,82 Маха в новом испытательном полете
+
Переоборудованный самолет Boeing 737 используется в США как испытательная лаборатория ВВС
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Vivo официально подтвердила глобальный запуск серии Vivo X200
+
Business Insider объяснили, почему Украине нужны обещанные Францией истребители Mirage-2000
+
Китай делает ставку на 10-тонный БПЛА Jiu Tian, способный заполнить небо потоком беспилотников
+
Появились подробности о системе камер и дисплее Oppo Find X8 Ultra
+
NASA не раскрывает причины госпитализации астронавта Crew-8
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
Семь российских самолётов находятся на стадии сертификации
+
Intel отказала клиенту в гарантии на Core i9-14900K из-за использования жидкого металла
+
Сергей Рябков о шансах разрыва отношений с США: «Решение не будет автоматическим»
+
Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Telegraph: РФ использует новые управляемые бомбы "Гром-Е1" с дальностью пуска до 120 км
+

Популярные статьи

"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
Как немцы использовали патроны с деревянными пулями во Второй мировой
1
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем