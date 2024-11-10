Рост цены может быть связан с более дорогим чипсетом Kirin и расширенными возможностями.

Глобальная тенденция к повышению стоимости флагманских смартфонов может коснуться и китайской компании Huawei с её предстоящей серией Mate 70 — это следует из сообщения информатора Fixed Focus Digital, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По словам информатора, флагманская линейка Mate 70 будет дороже предшествующей серии в связи с расширением функций и наличием более дорогостоящего чипсета Kirin. Отмечается, что рост стоимости может быть не слишком большим и соответствовать стандартной стратегии ценообразования Huawei, повышающей цены на свои новинки в среднем на 100-200 юаней (14-28 долларов США). Учитывая, что стартовая стоимость серии Mate 60 составляла 5499 юаней (766 долларов США), цена линейки Mate 70 может начинаться от 5599-5699 юаней (780-794 доллара США).

Конечно, это всего лишь предположение, основанное на прошлых тенденциях, поэтому реальное изменение цены Mate 70 может отличаться.

Основной причиной повышения стоимости серии Mate 70 скорее всего станет чипсет Kirin следующего поколения, который, согласно предыдущим утечкам, обходится в более высокую цену при производстве по сравнению с предшественником. Кроме того, другие комплектующие также могут негативно повлиять на конечную стоимость линейки.

Повышение цен на современные флагманские модели смартфонов носят повсеместный характер — целый ряд производителей заявил о росте стоимости своих топовых новинок, что объяснил увеличением цен на разработку и комплектующие.

Чуть ранее информаторы сообщали о заметном повышении ценников флагманских чипсетов нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400, что, судя по всему, и стало одной из основных причин роста стоимости новых флагманских смартфонов.

Ожидается, что серия Mate 70 будет запущена в конце текущего или начале следующего месяца.