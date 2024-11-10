Новая разработка имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными гибкими дисплеями.

Современные гибкие дисплеи, устанавливаемые в мобильные устройства, обладают определёнными степенями свободы, но в то же время имеют ряд ограничений. Компания LG Display совместно с командой специалистов совершила прорыв в данной области, разработав по-настоящему растягиваемый гибкий дисплей с расширенными возможностями, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Южнокорейский гигант представил прототип растягиваемого гибкого дисплея, способного расширяться на 50% (от 12 до 18 дюймов) без ущерба для качества изображения, сохраняя высокую плотность пикселей 100 PPI и полноценный набор цветов RGB.

Технология, разработанная в рамках национального проекта Южной Кореи, в котором участвует девятнадцать различных научно-исследовательских организаций под началом компании LG Display, позволила добиться более высоких результатов, чем планировалось ранее — изначальная цель предполагала удлинение дисплея на 20%, но в конечном итоге данный показатель был увеличен в 2.5 раза.

Для создания растягиваемого гибкого дисплея использовалась специальная кремниевая подложка, инновационный подход к проводке и источник света на основе микросветодиодов, размер которых составляет всего 40 микрометров, что позволяет обеспечить качественное изображение даже в неблагоприятных условиях и устойчивость к внешним воздействиям, в том числе ударам.

Как отмечают представители LG, технология, по которой производится гибкий дисплей, является инновационной. К преимуществам новой разработки относят не только долговечность, что предусматривает возможность многократного растяжения дисплея (до 10 000 раз), но и его способность трансформироваться в различные формы, в том числе скручиваться и растягиваться, чем не могут похвастаться стандартные гибкие панели.

Предполагается, что благодаря своим уникальным способностям растягиваемый гибкий дисплей может использоваться в различных сферах — от производства гаджетов до мира моды и профессионального применения.