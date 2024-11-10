Рейтинг составлен на основе объёмов мировых продаж смартфонов в третьем квартале 2024 года.

Модели Apple серии iPhone 15 заняли первые три строчки в списке наиболее продаваемых смартфонов во всём мире в третьем квартале текущего года, опубликованном Counterpoint Research, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Apple

Согласно отчёту, мировым «бестселлером» в третьем квартале 2024 года стал стандартный iPhone 15 – на его долю пришлось 3.5% от общих объёмов мировых продаж смартфонов. На второй и третьей позиции также расположились продукты от Apple – iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

Отмечается, что разрыв между базовой версией iPhone и Pro-вариантами относительно объёмов продаж постепенно сокращается, что указывает на растущий спрос на топовые модели смартфонов Apple со стороны покупателей.

Источник фото: Counterpoint Research

Следующие четыре места (с четвёртого по седьмое) заняли представители начального и среднего ценовых диапазонов Galaxy A от Samsung – Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A35 5G и Galaxy A05. Специалисты объясняют их успех эффективной стратегией Samsung, предусматривающей длительную поддержку ПО и конкурентоспособные цены, а также широкое присутствие в разных регионах.

На восьмой строчке по объёмам продаж расположился iPhone 14, который до сих пор пользуется популярностью, несмотря на свой возраст. Единственным представителем от Xiaomi оказался Redmi 13C 4G, разместившийся на девятой позиции благодаря отличному соотношению цены и характеристик, а также широкому распространению, в том числе на развивающихся рынках.

Замыкает десятку лидеров топовый смартфон Samsung Galaxy S24, который сохраняет место в топ-10 третий квартал подряд, что эксперты объясняют удачной маркетинговой кампанией, раскрывающей широкие возможности модели в использовании технологий искусственного интеллекта.