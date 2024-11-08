Всё дело в бюрократах и сертификатах.

Вчера состоялся глобальный запуск новейшей игровой приставки Sony PlayStation 5 Pro, обеспечивающей повышенную производительность, в том числе в трассировке лучей, и расширенные возможности, но продажи стартовали не во всех странах — журналисты издания Gizmochina выяснили, что именно стало причиной задержки.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что японский производитель Sony, как это часто бывает, столкнулся с бюрократическими проволочками, ставшими преградой на пути к запуску PS5 Pro на некоторых рынках — как известно, новая игровая приставка обладает поддержкой новейшей технологии беспроводной связи Wi-Fi 7, работающей, в том числе, на частоте 6 ГГц и позволяющей увеличить скорость загрузки и улучшить игровой процесс, но в Индии и ряде других стран попросту не успели одобрить данный стандарт.

В связи с нормативными препятствиями Sony не осталось ничего иного, как временно отказаться от запуска PlayStation 5 Pro в тех странах, где необходимые документы для разрешения использования Wi-Fi 7 до сих пор не подготовлены. Ещё одним выходом из ситуации, которым японская компания по неизвестной причине ещё не воспользовалась, может стать отказ от стандарта Wi-Fi 7 в тех государствах, где он ещё не прошёл сертификацию — подобным образом в Индии действуют производители мобильных устройств, ограничивая свои модели поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E.

В настоящее время Sony не делала заявлений относительно сложившейся ситуации, поэтому потенциальным покупателям, пострадавшим от данной заминки, приходится либо приобретать PS5 Pro у неофициальных поставщиков, либо ждать решения вопроса на официальном уровне.