Клиенты Microsoft призывают компанию пересмотреть своё решение.

В марте следующего года Microsoft прекратит поддержку подсистемы Windows для Android, позволяющей запускать Android-приложения в ОС Windows, что обеспокоило целый ряд пользователей, которым эта функция удобна или даже крайне необходима, пишет издание Windows Latest.

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Чуть ранее Microsoft сообщила, что с 5 марта 2025 года подсистема Windows для Android (WSA) лишится официальной поддержки, поэтому после этой даты Android-приложения, загруженные через Amazon AppStore, поддерживаться не будут. Конечно, в случае заблаговременной загрузки WSA пользователи в теории не должны лишиться возможности использования приложений для Android, но на практике ситуация может быть иной, что и озаботило целый ряд клиентов софтверного гиганта.

Как отмечает издание, на официальном сайте поддержки Microsoft тысячи пользователей обращаются к представителям компании с просьбой не отказываться от WSA, дав возможность использовать Android-приложения в Windows и в дальнейшем.

Пользователи применяют WSA по целому ряду причин — некоторые из них отмечают удобство использования данной функции, другие полагаются на WSA в связи с наличием в ОС Android приложений, недоступных для Windows, а третьи используют подсистему Windows для Android в своих бизнес-процессах. Ряд разработчиков также отмечает важность WSA, в том числе для эффективной разработки и оптимизации Android-приложений.

В настоящее время WSA всё ещё работает в ОС Windows, но её удаление из Microsoft Store после окончания официальной поддержки принесёт пользователям целый ряд проблем, заставив искать обходные пути решения. Пока неизвестно, прислушается ли Microsoft к пожеланиям своих клиентов.

Ранее сообщалось, что Microsoft отказывается от подсистемы Windows для Android в связи с сокращением расходов. Среди других возможных причин отказа от WSA также назывались проблемы с развёртыванием по всему миру и отсутствие поддержки со стороны Google.