Новинка имеет ряд преимуществ по сравнению с предшественником.

Компания Vivo выпускает на глобальном рынке свой новый бюджетный смартфон Vivo Y19s, который пришёл на смену модели предшествующего поколения, Vivo Y18s, получив ряд улучшений, пишет издание 91mobiles.

Источник фото: 91mobiles

Смартфон Vivo Y19s получает 8-ядерный чипсет Unisoc T612, 6.68-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720x1608 точек), частотой обновления 90 Гц, плотностью пикселей 264 PPI, яркостью 1000 нит и встроенной функцией защиты для глаз, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп датчиком с диафрагмой f/1.8 и дополняется 0.08-Мп сенсором глубины с диафрагмой f/3.0. На фронтальной стороне располагается 5-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Обеспечивает питанием устройство аккумуляторная батарея, имеющая ёмкостью 5500 мА·ч, что на 500 мА·ч больше по сравнению с предшественником, и поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 15 Вт.

Новинка имеет разъём USB Type-C, прочный пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP64 и стандарту прочности военного класса, боковой сканер отпечатков пальцев, обеспечивающий дополнительные меры безопасности, поддерживает усиление громкости динамика на 300 % и беспроводные стандарты связи 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2, а также систему геопозиционирования GPS.

Кроме того, смартфон имеет индикатор уведомлений, способный светиться различными цветами не только при получении оповещений, но и при воспроизведении музыки.

Размеры устройства составляют 165.75x76.10x8.10 мм при весе 198 г. Новинка поставляется с предустановленной оболочкой Funtouch OS 14 на базе Android 14. Модель доступна в чёрном (Glossy Black), голубом (Glacier Blue) и жемчужно-серебристом (Pearl Silver) цветовых оформлениях.

Смартфон Vivo Y19s уже доступен на мировых рынках, в частности, в Таиланде, где за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти просят 3999 тайских бат (117 долларов США), вариант 4 ГБ+128 ГБ оценён в 4399 тайских бат (129 долларов США), а модификация 6 ГБ+128 ГБ стоит 4999 тайских бат (147 долларов США).