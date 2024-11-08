Новинка весьма похожа на Razr 50 Ultra.

Первые намёки на то, что Motorola разрабатывает новую линейку складных смартфонов Razr 50s появились ещё несколько месяцев назад, а сейчас журналисты издания 91mobiles обнаружили Ultra-версию, принадлежащую к новой серии, в базах данных Wireless Power Consortium и SGS Fimko.

Источник фото: 91mobiles

На сайте сертификации Wireless Power Consortium смартфон Motorola Razr 50s Ultra указан с модельным номером XT2451-6 и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Внешне новинка весьма напоминает Razr 50 Ultra. Основной дисплей новой модели имеет круглый вырез для селфи-камеры, а внешний экран обрамляет два объектива камеры и светодиодную вспышку.

На правой грани устройства можно обнаружить клавиши регулировки громкости и питания, а на левой — лоток для сим-карты. Внизу располагаются отверстия для микрофона, динамиков и разъём USB Type-C. На тыльной стороне новинки находится логотип Motorola и Razr.

На сайте SGS Fimko указано сразу несколько версий Motorola Razr 50s Ultra с модельными номерами XT2451-1, XT2451-2, XT2451-3, XT2451-4 и XT2451-5, а также XT2451-6, присутствующим в базе данных Wireless Power Consortium. Кроме того, раскрывается мощность быстрой проводной зарядки новой модели — она составляет 44 Вт, что аналогично возможностям Razr 50 Ultra.

Информации о дате запуска серии Razr 50s Ultra в настоящее время не предоставляется, но с учётом появления представительниц новой линейки в базах данных Wireless Power Consortium и SGS Fimko дебют новинок должен состояться в ближайшем будущем.