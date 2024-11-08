Анонс новой линейки смартфонов должен состояться к концу ноября.

По мере приближения даты официального запуска смартфонов серии Redmi K80 информации, раскрывающей внешний вид и характеристики новых моделей, становится всё больше — сегодня в сети Интернет была опубликована свежая фотография, подтверждающая изменённый дизайн задней панели новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

При близком рассмотрении тыльной стороны Redmi K80 в глаза сразу бросается круглый модуль камеры, который новинка получила взамен квадратного, используемого для Redmi K70. Он вмещает в себя три объектива, расположенных асимметрично, а также имеет надпись «50MP OIS CAM», что может указывать на наличие 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения.

Блестящая поверхность задней панели намекает на использование стеклянной отделки, придающей новой модели особый шарм. Кроме того, на правой грани устройства можно заметить клавиши регулировки громкости и питания.

Ранее сообщалось, что линейка Redmi K80 может насчитывать как минимум три модели — согласно утечкам, к стандартной версии Redmi K80, оснащённой чипсетом Qualcom Snapdragon 8 Gen 3, присоединятся Redmi K80e и Redmi K80 Pro, снабжённые SoC MediaTek Dimensity 8400 и Snapdragon 8 Elite соответственно.

Модели Redmi K80 Pro приписывается наличие OLED-панели с разрешением 2K, 50-Мп основной камеры с датчиком OmniVision Light Fusion 900, 32-Мп сверхширокоугольного модуля с сенсором Samsung S5KKD1 и 50-Мп телеобъектива с 2.6-кратным оптическим зумом, а также 20-Мп селфи-камеры с датчиком OmniVision OV20B, аккумулятора на 6000 мА·ч, поддерживающего быструю 120-Вт зарядку, и ультразвукового сканера отпечатков пальцев, интегрированного в дисплей.

О стандартной версии Redmi K80 известно не так много — утверждается, что новинка может получить поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт и экран, выполненный по технологии OLED с разрешением 1.5K.

Ожидается, что представители серии Redmi K80 будут официально представлены к концу ноября текущего года.