Новинка имеет чипсет Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ ОЗУ.

Несколько дней назад компания Honor официально презентовала свои новые смартфоны Magic7 и Magic7 Pro, но в скором времени линейка может пополниться ещё одной новинкой, Magic7 Lite, которая была обнаружена в Google Play Console, благодаря чему стали известны некоторые характеристики и дизайн фронтальной панели новой модели, пишет издание GSMArena.

Отмечается, что смартфон Honor Magic7 Lite может представлять собой переименованный Honor X9c, который дебютировал несколько дней назад. На это указывает модельный номер новинки, а также ряд характеристик, аналогичных уже представленной модели — в частности, Magic7 Lite оснащается экраном с разрешением 1224x2700 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти.

Источник фото: GSMArena

Если новая модель действительно окажется ребрендингом Honor X9c, то стоит ожидать, что Honor Magic7 Lite обзаведётся 6.78-дюймовым дисплеем, 108-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.8, дополненной 5-Мп сверхширокоугольным модулем с диафрагмой f/2.2, 16-Мп селфи-камерой и аккумулятором на 6600 мА·ч с поддержкой быстрой 66-Вт зарядки.

Информации о дате запуска и стоимости смартфона Honor Magic7 Lite в настоящее время не имеется.