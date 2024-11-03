Данный шаг может помочь Apple заинтересовать больше покупателей.

Компания Apple может ещё больше сократить различия между стандартными и Pro-версиями своих смартфонов в линейке iPhone 17, оснастив всех представителей новой серии экраном с высокой частотой обновления, пишет сайт Gizmochina со ссылкой на материал ETNews.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что все смартфоны серии iPhone 17, включая базовую модель и iPhone 17 Air/Slim, обзаведутся дисплеем ProMotion с частотой обновления до 120 Гц, которую можно будет регулировать благодаря технологии LTPO, что позволит экономить заряд батареи и подстраиваться под тип контента.

Поставлять дисплеи, как и прежде, судя по всему, будут постоянные партнёры Apple, представленные компаниями Samsung и LG.

Предыдущие линейки iPhone имели чёткую градацию по качеству экрана, в результате чего стандартные модели снабжались дисплеем с более скромными возможностями, характеризуясь частотой обновления 60 Гц.

С выходом серии iPhone 16 компания Apple не отказалась от своей былой стратегии относительно спецификаций дисплея, хотя ряд специалистов утверждает, что модели новой линейки имеют наименьшее количество различий в характеристиках по сравнению с предшественниками.

Если Apple действительно оснастит смартфоны серии iPhone 17 дисплеями ProMotion, сокращение разрыва между различными моделями в рамках одной линейки будет ещё более заметным, что позволит стандартным модификациям стать более привлекательными для потенциальных покупателей.