Рецензенты получили Realme GT 7 Pro с указанием несуществующего Snapdragon 8 Gen 4 на коробке
Сообщение о том, что Qualcomm может изменить привычную схему именования своих чипсетов с выходом новой флагманской модели, появилось ещё в начале октября и исходило от информатора Digital Chat Station — это внесло некоторую путаницу относительно названия предстоящей новинки, причём не только в сети Интернет, пишет издание Gizmochina.
Источник фото: Gizmochina/Android Authority
В частности, журналисты издания Android Authority после получения Realme GT 7 Pro для тестирования заметили одну интересную деталь на упаковке устройства — вместо анонсированного Qualcomm чипсета Snapdragon 8 Elite на коробке указывается, что смартфон оснащён чипом Snapdragon 8 Gen 4, как и должно было быть, если бы сохранилась прежняя схема именования.
Фактически модели Snapdragon 8 Gen 4 не существует, так как Qualcomm в итоге выбрала название Snapdragon 8 Elite, но это, судя по всему, произошло всего за несколько дней до официальной презентации чипсета.
Представители Realme, в свою очередь, подтвердили, что Qualcomm действительно уведомила их слишком поздно, поэтому образцы Realme GT 7 Pro, отправленные рецензентам, были упакованы в коробки с названием Snapdragon 8 Gen 4, так как у компании попросту не было времени, чтобы исправить ситуацию. По словам производителя, на коробках серийных моделей название чипа будет указано верно.
Неизвестно, столкнулись ли с аналогичными трудностями другие производители, или же Realme была единственной, что может быть связано с желанием компании обеспечить журналистов экземплярами для тестирования как можно раньше.
Флагманский смартфон Realme GT 7 Pro будет официально представлен в Китае уже 4 ноября, а чуть позже появится и в других странах.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила