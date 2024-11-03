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Рецензенты получили Realme GT 7 Pro с указанием несуществующего Snapdragon 8 Gen 4 на коробке

Производитель дал объяснения по этому поводу.
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Сообщение о том, что Qualcomm может изменить привычную схему именования своих чипсетов с выходом новой флагманской модели, появилось ещё в начале октября и исходило от информатора Digital Chat Station — это внесло некоторую путаницу относительно названия предстоящей новинки, причём не только в сети Интернет, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina/Android Authority

В частности, журналисты издания Android Authority после получения Realme GT 7 Pro для тестирования заметили одну интересную деталь на упаковке устройства — вместо анонсированного Qualcomm чипсета Snapdragon 8 Elite на коробке указывается, что смартфон оснащён чипом Snapdragon 8 Gen 4, как и должно было быть, если бы сохранилась прежняя схема именования.

Фактически модели Snapdragon 8 Gen 4 не существует, так как Qualcomm в итоге выбрала название Snapdragon 8 Elite, но это, судя по всему, произошло всего за несколько дней до официальной презентации чипсета.

Представители Realme, в свою очередь, подтвердили, что Qualcomm действительно уведомила их слишком поздно, поэтому образцы Realme GT 7 Pro, отправленные рецензентам, были упакованы в коробки с названием Snapdragon 8 Gen 4, так как у компании попросту не было времени, чтобы исправить ситуацию. По словам производителя, на коробках серийных моделей название чипа будет указано верно.

Неизвестно, столкнулись ли с аналогичными трудностями другие производители, или же Realme была единственной, что может быть связано с желанием компании обеспечить журналистов экземплярами для тестирования как можно раньше.

Флагманский смартфон Realme GT 7 Pro будет официально представлен в Китае уже 4 ноября, а чуть позже появится и в других странах.

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Теги

snapdragon 8 gen 4 snapdragon 8 elite realme gt 7 pro
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