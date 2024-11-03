Это может быть вызвано оптимизациями со стороны производителя.

До официального запуска флагманского смартфона Realme GT 7 Pro, оснащённого топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite, осталось ещё несколько дней, но некоторые рецензенты уже тестируют новинку, любезно предоставленную им производителем, и даже успели столкнуться с некоторыми трудностями, в частности с перегревом, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

В процессе тестирования своего экземпляра Realme GT 7 Pro журналисты издания Android Authority не сумели завершить ни один из запущенных стресс-тестов — причиной этому стал чрезмерный нагрев устройства. Интересно, что «замаскированная» версия бенчмарка работала без проблем, что объясняют особыми настройками, которые производитель применяет для повышения результатов в популярных тестах, что может негативно влиять на температуру смартфона.

У специалистов Digital Trends дела с тестированием новинки шли чуть получше — хотя журналисты столкнулись с некоторыми проблемами в процессе теста смартфона в игре Asphalt Legends Unite, проводившегося около получаса, повышенный нагрев, судя по всему, не оказал заметного воздействия на работоспособность устройства.

Отмечается, что в ряде других тестов Realme GT 7 Pro функционировал безотказно и продемонстрировал высокие результаты, поэтому единственная проблема, которая могла привести к чрезмерному нагреву, как говорилось ранее, судя по всему, заключается в излишних оптимизациях производителя в некоторых бенчмарках, чтобы добиться более впечатляющих результатов — это вполне можно исправить при помощи программных апдейтов.