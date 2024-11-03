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Чип Tensor G5 для Google Pixel 10 протестирован в бенчмарке Geekbench
Новинка раскрыла свои характеристики.

Несколько месяцев назад компания Google презентовала свою новую линейку смартфонов Pixel 9, оснастив их своим новейшим чипом Tensor G4, а в следующем году должна представить серию Pixel 10, снабжённых чипсетом следующего поколения, Tensor G5, который совсем недавно появился в бенчмарке Geekbench, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: PhoneArena

В базе данных Geekbench чип Tensor G4 появляется в составе модели под кодовым именем Google Frankel, имея в своём распоряжении одно основное ядро с тактовой частотой 3.4 ГГц, пять ядер, достигающих частоты 2.86 ГГц, и два эффективных ядра с частотой 2.44 ГГц.

Результаты тестирования новинки указывают на использование раннего инженерного образца — в одноядерном и многоядерном тестах чип набирает 1323 и 4004 балла соответственно, что значительно ниже показателей модели предшествующего поколения, Tensor G4, имеющей в своём активе 1950 и 4741 балл.

Источник фото: NotebookCheck

Ожидается, что чипсет Tensor G5 будет производиться по техпроцессу N3E от TSMC и предложит заметное повышение быстродействия по сравнению со своим предшественником. Учитывая первое появление новинки в бенчмарке Geekbench, в ближайшем будущем стоит рассчитывать на новые результаты тестов чипа.

#tensor g5
Источник: notebookcheck.net
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