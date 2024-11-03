Наиболее популярный объём видеопамяти — 8 ГБ.

Популярная игровая платформа Steam опубликовала свой свежий отчёт за октябрь, позволяющий оценить распространённость тех или иных комплектующих, установленных в геймерских системах.

Источник фото: Pixabay

Среди видеокарт наиболее популярной остаётся GeForce RTX 3060 – в октябре она была установлена в 7.46% геймерских ПК, что на 1.6% больше по сравнению с сентябрём, на втором месте оказалась мобильная GeForcce RTX 4060 с долей 5.61% (+1.24%), а на третьей позиции расположилась настольная GeForce RTX 4060 с результатом 5.25% (+0.67%).

Большинство видеоадаптеров, судя по отчёту, обладают 8 ГБ видеопамяти, что выражается в 35.11% от общего объёма, моделей с 12 ГБ используется 18.59%, а видеокарты с 6 ГБ установлены в 14.09% игровых систем. При этом наиболее популярным разрешением, применяемым для геймерских ПК и ноутбуков, является 1920x1080 точек.

Что касается процессоров, то на долю Intel в октябре пришлось 65.62%, что на 1.76% меньше по сравнению с предыдущим месяцев, а AMD занимает 36.76%, набрав за месяц 4.19%. Шестиядерные модели CPU преобладают в геймерских системах (32.52%), на втором месте по популярности расположились процессоры с 8 ядрами (22.52%), а на третьей позиции — с 4 ядрами (17.35%).

Современные игры требуют достаточно больших объёмов оперативной памяти, поэтому неудивительно, что 31.61% геймерских систем использует 32 ГБ ОЗУ, хотя ПК и ноутбуков с 16 ГБ всё же больше — 46.75%.