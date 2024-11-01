Презентация новой линейки состоится 19 ноября.

Компания ASUS готовится представить свою новую линейку смартфонов ROG Phone 9 уже через несколько недель — по данным информатора Digital Chat Station, предстоящая серия получит самый быстрый дисплей за всю историю Android-смартфонов, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Digital Chat Station/Weibo

Утверждается, что ASUS планирует представить первую в мире серию смартфонов с дисплеем LTPO, характеризующимся частотой обновления 185 Гц. Модели предшествующего поколения серии ROG Phone 8 могли похвастаться наличием экрана с частотой 165 Гц, а линейка ROG Phone 9 установит планку ещё выше.

Также информатор сообщает, что для обеспечения эффективного охлаждения, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite будет установлен в центральной части смартфонов ROG Phone 9, что является лучшим вариантом для рассеивания тепла.

Кроме того, новинкам приписывается наличие специального экрана с подсветкой Mini-LED на задней панели и пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего стандарту IP68.

Официальная презентация новой линейки смартфонов от ASUS, включающей в себя стандартную модель ROG Phone 9 и более премиальный вариант ROG Phone 9 Pro, состоится 19 ноября текущего года.