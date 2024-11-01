Microsoft в очередной раз переносит запуск.

Полноценный релиз противоречивой функции Windows Recall снова переносится — об этом в разговоре с изданием The Verge сообщил представитель компании Microsoft Брэндон Леблан, пишет сайт Neowin.

Источник фото: The Verge/Microsoft

Microsoft заявила о скором релизе Windows Recall ещё летом, но с тех пор данную затею преследовала череда задержек, которая, судя по всему, была вызвана неоднозначной реакцией со стороны пользователей, посчитавших, что новая функция может стать угрозой для сохранности конфиденциальных данных.

Всё дело в том, что Windows Recall делает снимки всех действий пользователей в системе, что теоретически позволяет злоумышленникам получить доступ к важным данным на ПК и ноутбуках в случае активации данной функции.

Ряд специалистов выдвинул вполне обоснованные доводы относительно слабых мест механизмов защиты конфиденциальной информации, реализованных в Windows Recall, что заставило Microsoft отложить её релиз на несколько недель. Спустя некоторое время софтверный гигант заявил, что решил возможные проблемы с безопасностью и установил дату выхода новой функции на октябрь, который уже подошёл к концу, а дебют так и не состоялся.

Представитель Microsoft объяснил очередную задержку релиза Windows Recall тем, что компании необходимо больше времени на доработку новой функции, чтобы не разочаровать пользователей и обеспечить безопасность их данных, поэтому дебют переносится с октября на декабрь.

Если всё пойдёт по плану, в декабре Windows Recall будет доступен для предварительного тестирования в рамках программы Windows Insider на устройствах Copilot+ PC, оснащаемых процессорами Qualcomm Snapdragon X, Intel Core Ultra Series 2 и AMD Ryzen AI 300.