Стоимость одного такого ноутбука, по словам продавца, может превышать 300 000 рублей.

Жителю Подмосковья удалось приобрести три MacBook Pro 14, разработанных американской компанией Apple, чуть более чем за одну тысячу рублей — об этом говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале Mash, пишет новостное издание «РИА Новости».

Источник фото: HotHardware

Сообщается, что находясь в поиске интересующих его предложений в сети Интернет, удачливый житель подмосковного города Раменское обнаружил весьма заманчивое предложение в виде MacBook Pro 14 всего по триста шестьдесят девять рублей за одну единицу.

Посчитав данный ценник вполне приемлемым, покупатель оплатил сразу три экземпляра, но в конечном итоге ему не прислали ни одного. Обратившись к представителям маркетплейса, на котором было размещено данное предложение, он не добился положительного для себя исхода, получив ответ, что площадка не отвечает за товар, а лишь размещает его.

Продавец тоже оставил покупателя ни с чем, признавшись, что данное предложение было лишь привлечением внимания, а реальная стоимость продукта может достигать 320 тысяч рублей.

Рассерженный клиент был не согласен с подобным положением дел и обратился в суд, который встал на его сторону, обязав незадачливого продавца отправить заказанный покупателем товар по указанной цене. Несмотря на первоначальное противодействие со стороны ответчика, в конечном итоге настойчивый истец всё-таки получил свой товар.