Жителю Подмосковья удалось приобрести три MacBook Pro 14, разработанных американской компанией Apple, чуть более чем за одну тысячу рублей — об этом говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале Mash, пишет новостное издание «РИА Новости».
Источник фото: HotHardware
Сообщается, что находясь в поиске интересующих его предложений в сети Интернет, удачливый житель подмосковного города Раменское обнаружил весьма заманчивое предложение в виде MacBook Pro 14 всего по триста шестьдесят девять рублей за одну единицу.
Посчитав данный ценник вполне приемлемым, покупатель оплатил сразу три экземпляра, но в конечном итоге ему не прислали ни одного. Обратившись к представителям маркетплейса, на котором было размещено данное предложение, он не добился положительного для себя исхода, получив ответ, что площадка не отвечает за товар, а лишь размещает его.
Продавец тоже оставил покупателя ни с чем, признавшись, что данное предложение было лишь привлечением внимания, а реальная стоимость продукта может достигать 320 тысяч рублей.
Рассерженный клиент был не согласен с подобным положением дел и обратился в суд, который встал на его сторону, обязав незадачливого продавца отправить заказанный покупателем товар по указанной цене. Несмотря на первоначальное противодействие со стороны ответчика, в конечном итоге настойчивый истец всё-таки получил свой товар.