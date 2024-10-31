Новинка поддерживает адаптивную технологию синхронизации и имеет время отклика 1 мс.

Компания AOC выпускает новый игровой монитор U27G40E с высоким разрешением и частотой обновления, а также низким временем отклика, пишет издание NotebookCheck.

Новинка оснащается 27-дюймовой панелью, выполненной по технологии IPS, с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 160 Гц и временем отклика 1 мс, что минимизирует смазывание картинки, а также широкими углами обзора, составляющими 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Игровая направленность монитора подтверждается поддержкой адаптивных технологий синхронизации AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, устраняющих разрывы изображения в процессе жарких игровых баталий с высокой частотой.

Заявленная яркость достигает 350 нит, а охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3 составляет 100 и 97 % соответственно, что позволяет использовать новинку не только для игр, но и для создания контента. Кроме того, модель имеет сертификацию DisplayHDR 400.

Источник фото: NotebookCheck/DisplaySpecifications

Набор портов для подключения монитора к устройствам представлен одним DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1 и одним 3.5-мм аудиоразъёмом. Новинка имеет тонкие рамки с трёх сторон и эргономичную подставку с многоугольным основанием, дающую возможность регулировать положение в зависимости от потребностей, а в случае необходимости настенного монтажа совместима с креплением VESA.

Для уменьшения отражений устройство снабжается специальным антибликовым матовым покрытием, снижая нагрузку на глаза.

Данными о ценнике игрового монитора AOC U27G40E производитель к настоящему времени не поделился.