Новинка должна дебютировать в ближайшее время.

Компания One-Netbook анонсирует приближающийся запуск своей новой портативной игровой консоли OneXFly F1 Pro с новейшим процессором AMD Strix Point и быстрой графикой, сообщает издание NotebookCheck.

Портативная игровая приставка OneXFly F1 Pro оснащается 7-дюймовым OLED-экраном с высокой частотой обновления 144 Гц, аналогичной Lenovo Legion Go. Высокое быстродействие новинки обеспечивает APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами на базе архитектуры Zen 5 и быстрым графическим процессором Radeon 890M.

Также производитель отмечает, что устройство снабжается двумя динамиками, настраиваемой RGB-подсветкой ряда элементов и джойстиками с удобной конструкцией, а также имеет эргономичный дизайн. Вес новинки составляет 598 г.

Источник фото: NotebookCheck/OneXPlayer

Судя по характеристикам, новинка будет конкурировать с такими представленными на рынке устройствами, как ASUS ROG Ally X и Lenovo Legion Go, и выглядит более привлекательно в связи с наличием более быстрого графического процессора.

К сожалению, информация о дате появления портативной игровой консоли OneXFly F1 Pro в продаже и её стоимости в настоящий момент не предоставляется, но с учётом стартовавшей рекламной кампании запуск новинки может состояться в ближайшие дни или недели.





Ожидается, что в будущем другие производители также представят свои новые модели с APU Strix Point, но OneXFly F1 Pro, судя по всему, станет первой портативной игровой приставкой с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 .