Новинка получит до 24 ГБ ОЗУ, ёмкую батарею и топовый 8-ядерный чипсет.

До официальной презентации флагманского смартфона OnePlus 13 осталось ещё несколько часов, но информация о характеристиках предстоящей новинки уже появилась в базе данных сертификационного агентства TENAA, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон OnePlus 13 оснащается 6.82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K (3168x1440 точек) и частотой обновления 120 Гц. Новинка, снабжённая 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, предлагает различные конфигурации оперативной памяти, в том числе 12 ГБ, 16 ГБ и 24 ГБ, и хранилища, включая 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Обеспечивает автономную работу устройства кремниево-углеродная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной и магнитной беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно. Вес новинки по сравнению с моделью предшествующего поколения, OnePlus 12, уменьшился на 7 г, составляя 213 г. Размеры смартфона составляют 162.9x76.5x8.5 мм.

На задней панели новинки присутствует 50-Мп основная камера с датчиком Sony LYT-808, 50-Мп сверхширокоугольный объектив и 50-Мп перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а на фронтальной стороне имеется 32-Мп селфи-камера.

Также стало известно, что новая модель получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, улучшенный вибромотор, защиту от пыли и воды по стандарту IP68/IP69, инфракрасный датчик и модуль NFC. Новинка будет выпускаться в чёрном, синем и белом цветовых оформлениях. В качестве дополнительного аксессуара будет предлагаться специальный чехол с поддержкой магнитной беспроводной зарядки.

Официальный запуск флагманского смартфона OnePlus 13 в Китае должен состояться 31 октября текущего года.