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Планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro с 11.2-дюймовым 3.2K-дисплеем и ёмкой батареей поступили в продажу
Новинки имеют производительные чипы и поставляются с HyperOS 2.

Компания Xiaomi презентовала свою новую серию планшетов Pad 7 с большим экраном, ёмкой батареей и производительными чипсетами, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Стандартная версия планшета, Xiaomi Pad 7, оснащается чипом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а старшая модель, Xiaomi Pad 7 Pro, получила SoC Snapdragon 8s Gen – оба чипсета не являются топовыми, но способны обеспечить достаточно высокую производительность, особенно в повседневных задачах. Дополнительное увеличение быстродействия обеспечивается за счёт программно-аппаратной системы Xiaomi HyperCore, обеспечивающей увеличение эффективности многозадачности на 69 % и скорости холодного старта на 13%.

Обе новинки снабжаются 11.2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3.2K (3200x2136 точек), частотой обновления 144 Гц, плотностью пикселей 345 PPI и пиковой яркостью 800 нит. В качестве опции предлагается экран Nano Matte со специальным покрытием и нанотекстурой для уменьшения бликов на 99 % и снижения отражательной способности на 65 %.

Стандартная модель имеет 13-Мп камеру на задней панели и 8-Мп на фронтальной, а Pro-версия предлагает 50-Мп камеру на тыльной стороне и 32-Мп селфи-камеру. Для повышения качества изображений новинки снабжаются рядом технологий с использованием искусственного интеллекта.

Автономная работа обеих моделей обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 8850 мА·ч, но есть различия в мощности зарядного устройства — Pad 7 поддерживает 45-Вт зарядку, а Pad 7 Pro 67-Вт.

Кроме того, обе новинки оснащены прочным металлическим корпусом с толщиной всего 6.18 мм, четырьмя динамиками, фильтром синего цвета для снижения нагрузки на глаза, клавиатурой с адаптивной подсветкой и поставляются с предустановленной HyperOS 2 с целым рядом новых возможностей. Вес устройств составляет 500 г. Новые модели представлены в чёрном (Black), голубом (Sky Blue) и зелёном (Cyan Green) цветовых оформлениях.

Стоимость стандартной модели Xiaomi Pad 7 стартует от 1999 юаней (280 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, вариант 8 ГБ+256 ГБ оценён в 2299 юаней (322 доллара США), а конфигурация 12 ГБ+256 ГБ стоит 2599 юаней (364 доллара США).

Цена Xiaomi Pad 7 Pro в базовой модификации 8 ГБ+128 ГБ составляет 2499 юаней (350 долларов США), версия 8 ГБ+256 ГБ предлагается за 2799 юаней (392 доллара США), конфигурация 12 ГБ+256 ГБ оценена в 3099 юаней (434 доллара США), а вариант 12 ГБ+512 ГБ стоит 3499 юаней (490 долларов США).

За экран Nano Matte, доступный для моделей с накопителем от 256 ГБ, придётся доплатить 200 юаней (28 долларов США). Новинки уже поступили в продажу в Китае.

#xiaomi pad 7 #xiaomi pad 7 pro
Источник: gizmochina.com
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