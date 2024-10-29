Ряд других производителей также сообщил о повышении стоимости своих будущих флагманских моделей.

Слухи о повышении цен на предстоящие флагманские модели смартфонов по сравнению с предшественниками начинают подтверждаться — в частности, сегодняшняя утечка демонстрирует заметное увеличение стоимости Realme GT7 Pro по сравнению с моделью предшествующего поколения, сообщает издание GSMArena.

Судя по появившемуся в сети Интернет изображению страницы одного из интернет-магазинов, посвящённой предстоящей новинке, цена Realme GT7 Pro, дебют которого запланирован на 4 ноября, будет стартовать от 3999 юаней (560 долларов США, 520 евро), что значительно выше стоимости Realme GT5 Pro, дебютировавшего в конце прошлого года с ценником от 3399 юаней. Если информация соответствует реальности, то новинка будет дороже предшественника на 18 %.

Конечно, Realme GT7 Pro предложит более быстрый чип нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, качественный микроизогнутый 6.78-дюймовый дисплей Eco² OLED Plus от Samsung с пиковой яркостью 6000 нит, три камеры на задней панели, представленные двумя модулями с сенсорами на 50 Мп и 8-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, ёмкую батарею на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP69, а также до 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, что частично объясняет повышение стоимости новинки, но всё равно может вызвать удивление относительно её резкого скачка, учитывая весьма низкую инфляцию в Китае, за девять месяцев текущего года составившую всего 1 %.

Источник фото: GSMArena

Другие производители, в частности Xiaomi и iQOO, также сообщили о росте стоимости своих предстоящих флагманских моделей, объяснив данную тенденцию увеличением расходов на разработку и повышенными ценами на комплектующие.

В более ранних утечках утверждалось, что повышение цен на флагманские смартфоны следующего поколения спровоцировано ростом стоимости новейших чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400.